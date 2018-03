नई दिल्ली: पुलिस को आया फोन- सिनेमा हॉल में बम लगा दिए गए हैं

सुरक्षाबलों में शनिवार को सुबह उस समय खलबली मच गई, जब पुलिस कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति ने फोन पर यह सूचना दी कि उसने दिल्ली के पॉश कनॉट प्लेस के एक लोकप्रिय सिनेमा हॉल में बम लगाया है। इस जानकारी के बाद तुरंत ही सुरक्षाबलों को संबंधित जगह पर भेजा गया। दिल्ली अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक यह कॉल दोपहर 1.15 बजे किया गया था, जिसके बाद मौके पर ही कई पुलिस दल, बम निरोधक दस्तों और फायर टेंडर्स को ओडियन कॉम्प्लेक्स भेजा गया और उस परिसर को खाली करा लिया गया।

एडिशनल डीसीपी रोमिल बनिया ने बताया कि कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में आया था और बिल्डिंग की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में एक आदमी को हिरासत में भी लिया गया है।

Delhi: Police detain a person from Paharganj in connection with hoax bomb call at Odeon cinema in Delhi’s Connaught Place.

