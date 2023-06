PM Death Threat: ‘PM मोदी और अमित शाह को जान से मार देंगे’, दिल्ली पुलिस को आई धमकी भरी कॉल

एक शख्स ने दिल्ली पुलिस को फोन पर पीएम नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी (पीटीआई फोटो)

PM Death Threat: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस को एक कॉल आया जिसमें कहा कि पीएम मोदी को जान से मार देंगे। शख्स ने गृहमंत्री अमित शाह और बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जान से मारने की धमकी दी है। मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है। मामले की जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस को दो कॉल आए। इसमें पहली कॉल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं दूसरी कॉल में फोन करने वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई। इस फोन कॉल के बाद दिल्ली से बिहार तक हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गई है। मार्च में भी मिली थी धमकी बता दें कि इससे पहले 22 मार्च को व्हाट्सएप के जरिये नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया था।धमकी देने वाले आरोपित की पहचान अंकित मिश्रा के रूप में हुई थी। इस मामले में आरोपित युवक को बिहार पुलिस और गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया था।

