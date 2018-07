‘उठो, उठो, उठो’ जब पीएम मोदी ने उतारी राहुल गांधी की नकल, देखें वीडियो

शुक्रवार रात को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने राहुल गांधी पर पर विशेष निशाना साधा। राहुल द्वारा पीएम को गले लगाने फिर बाद में अपने साथी सांसद को आंख मारने पर पीएम ने उनकी आलोचना की। पीएम ने घटना का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘उनका एक ही मकसद है मोदी हटाओ। मैं हैरान हूं कि सुबह चर्चा शुरू हुई थी, मतदान भी नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला भी नहीं हुआ था लेकिन उन्हें यहां पहुंचने का इतना उत्साह है कि आकर (मुझसे) बोले, उठो उठो।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यहां कोई न उठा सकता है, न बैठा सकता है। सवा सौ करोड़ देशवासियों ने बैठाया है। सवा सौ करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। इतनी जल्दबाजी क्या है।’’ मोदी ने कहा, ‘‘उनका एक ही मकसद है, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। इसके लिए कम से कम अविश्वास प्रस्ताव का बहाना तो न बनाइए।’’ मोदी ने राहुल को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘अहंकार ही कहता है कि हम खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री 15 मिनट तक खड़े नहीं हो पाएंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं खड़ा भी हूं और चार साल जो काम किये हैं, उस पर अड़ा भी हूं।’’ उन्होंने कहा कि वह चौकीदार भी हैं और भागीदार भी लेकिन सौदागर और ठेकेदार नहीं हैं।

#WATCH PM Modi says, “In the morning, the voting was not over, the debate was also not over one member comes running to me saying- Utho Utho Utho..What is his hurry to come to power? Let me tell this member it is the people who elected us. That is how we have come here.” pic.twitter.com/YslIwvitju

— ANI (@ANI) July 20, 2018