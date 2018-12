प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पर लिखे गए लेखों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं इस बात का खुलासा उनपर लिखी नई किताब Narendra Modi: Creative Disruptor, The Maker of New India में किया गया है। नरेंद्र मोदी: क्रियटिव डिसरपटर, द मेकर ऑफ न्यू इंडिया भाजपा की केंद्रीय समिति के सदस्य और आरएसएस से जुडी अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गनाइजर के पूर्व संपादक आर बालाशंकर ने लिखी है। बालाशंकर ने बताया, ‘मोदी ने मुझे कई मौकों पर बताया कि लोग उनके खिलाफ लिखते हैं क्योंकि वो अच्छी कॉपी बनाते हैं। वो जानते हैं कि लोग उत्सुक हैं और ये पढ़ा जाएगा।’ बालाशंकर की इस किताब की खास बात यह है कि इसमें एक अध्याय कांग्रेस नेता शशि थरूर पर भी लिखा गया है। किताब के लेखक कहते हैं कि थरूर का मोदी के प्रति जुनून देखते हुए उनपर एक अध्याय लिखने का फैसला उनकी ‘दि पैराडोक्सिकल प्राइम मिनिस्टर :नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया’ नाम की किताब पढ़ने के बाद तय किया। इस अध्याय में दावा किया गया है कि इस कांग्रेस नेता में मोदी के प्रति ‘आकर्षण और एक छिपी हुई प्रशंसा’ है। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए थरूर ने कहा कि उन्होंने अभी ये किताब पढ़ी नहीं है। कोणार्क से प्रकाशित होने वाली इस किताब का प्राक्कथन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लिखा है।

इसके अलावा बालाशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को ‘सर्वाधिक आदर्श में से एक और विशिष्ट सहभागिता’ वाला करार देते हुए कहा है कि मोदी ‘भाग्यशाली’ हैं कि उन्हें ऐसा सक्षम रणनीतिकार और योग्य पार्टी अध्यक्ष मिला है जिससे वह शासन पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित कर पा रहे हैं। इस किताब का एक दिलचस्प हिस्सा ‘मोदी-शाह टीम’ नाम से है। बालाशंकर लिखते हैं कि अगर मोदी भाजपा को नए युग में ले गए हैं, तो बतौर पार्टी अध्यक्ष शाह ने इस प्रक्रिया को पूरा किया और पार्टी में साफतौर पर एक पीढ़ीगत अंतराल पैदा किया। बालाशंकर ने दावा किया है कि अमित शाह ना केवल पार्टी के लिए भाग्यशाली रहे हैं लेकिन उनका राजनीतिक चातुर्य, चतुराई और कौशल उन्हें अपराजेय बनाता है। अमित शाह लोकसभा चुनावों में मिली जीत के बाद 2014 में पार्टी अध्यक्ष बनाए गए थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App