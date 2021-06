सिसौदिया बोले- वैक्सीन तो नहीं, पर केंद्र ने फऱमान दे कहा- “थैंक यू मोदी जी” का विज्ञापन जारी करें सूबे

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने केंद्र पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ मोदी सरकार राज्यों को वैक्सीन दे पाने में नाकाम रही है, वहीं सूबों को फरमान जारी किया जा रहा है कि वो “थैंक यू मोदी जी” का विज्ञापन जारी करें। उनका कहना है कि केंद्र ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे सारे देश को टीका मिल गया।

सिसौदिया ने कहा कि जुलाई में केंद्र ने केवल 15 लाख कोविड वैक्सीन दिल्ली को अलॉट कीं। अगर ये ही रफ्तार रही तो सूबे को 16 महीने और लगेंगे दिल्ली को पूरी जनता को वैक्सीन लगाने में। वैक्सीन की कमी को लेकर एक प्रेस कांफ्रेस में उन्होंने केंद्र के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को प्राथमिकता में रखते हुए वैक्सीन लगवाई। आज वो गर्व के साथ खुद को मास्क फ्री घोषित कर रहे हैं। दुनिया के कई देश मान रहे हैं कि अगर देश का केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो न सिर्फ सभी को वैक्सीन लगवा सकता है, न केवल मास्क फ्री कर सकता है, बल्कि खुद को सुरक्षित भी कर सकता है।



डिप्टी सीम ने कहा कि हमारे देश में वैक्सीन का संकट है। पहले तो केंद्र सरकार अपनी छवि बनाने के लिए विदेशों में वैक्सीन भेजती है। उसके बाद राज्य सरकारों से अपनी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन खरीदने को बोल देती है। फिर आज अचानक कह रही है कि पूरे देश को केंद्र सरकार वैक्सीन लगवाएगी।



उन्होंने कहा कि पूरे देश में वैक्सीन कम और वैक्सीन के विज्ञापन अधिक दिख रहे हैं। जितना पैसा विज्ञापनों में लगा रहे हैं उतना अगर वैक्सीन खरीदने में लगाया होता तो देश में टीका उपलब्ध होने लगता।

AAP's chief ministerial candidate for the 2022 Punjab Assembly polls will be from the Sikh community, says party national convenor Arvind Kejriwal

