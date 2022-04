जहांगीरपुरी के हिंसाग्रस्त इलाकों में भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। कुशल चौक से चलकर ये यात्रा आजाद चौक पर खत्म हुई। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। हिंसा के बाद इलाके में उस समय माहौल ही बदल गया जब लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए।

भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तय जगहों से यह यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई और जिस जामा मस्जिद के सामने पथराव हुआ था, वहां से होते हुए आजाद चौक पर खत्म हुई। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की DCP उषा रंगनानी ने बताया, दो दिन पहले मीटिंग में दोनों समुदायों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकालने की मंजूरी मांगी गई थी। यात्रा में दोनों समुदायों लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की, इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि बुलडोजर के जरिये इमारतों को ध्वस्त करना कानून-व्यवस्था के ध्वस्त होने का संकेत है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुस्लिमों के साथ गरीबों को निशाना बनाया गया है। चिदंबरम ने बुल्डोजरों के जरिये इमारतों को ध्वस्त किए जाने को भाजपा नेताओं द्वारा सही ठहराया जाने को कानून के साथ खिलवाड़ बताया।

A Tiranga Yatra was carried out by both the communities at #Jahangirpuri New Delhi to promote peace, harmony and equality in the country. @TheCognate_ pic.twitter.com/JoONkpuy8b

