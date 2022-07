पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्माणाधीन नए संसद भवन के ऊपरी तल पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तम्भ का अनावरण किया। यह स्तंभ देश की पहचान है लेकिन अब इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को बदल दिया गया है।

हालांकि इसे बनाने वाले मूर्तिकार सुनील देओरे का कहना है कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। अशोक स्तंभ बनाने में उन्हें 9 महीने के करीब लगे। देओरे का कहना है कि सरकार से कोई सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। हमने किसी के कहने पर कोई बदलाव नहीं किया है। सारनाथ में मौजूद स्तंभ का ही ये कॉपी है। सुनील देवरे ने कहा कि ये अशोक स्तंभ बनाने के लिए उन्हें सरकार या बीजेपी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। उनका करार टाटा के साथ हुआ था। उन्हीं को सुनील द्वारा अशोक स्तंभ का मॉडल दिखाया गया था।

लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने ट्वीट किया कि मूल कृति के चेहरे पर सौम्‍यता का भाव है जबकि नई मूर्ति में आदमखोर प्रवृत्ति दिखाई देती है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और जवाहर सिरकार ने पुराने अशोक स्तंभ के फोटो को ट्वीट किया, वहीं आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा कि नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण के मौके पर विपक्ष को नहीं बुलाया जाना अलोकतांत्रिक है। इस पर सत्यमेव जयते न लिखा होना भी बड़ी गलती है। इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है।

#BreakingViews | "It is a large statue, looking at it from below may give a distorted impression. The one on paper is a 2D image, if you recreate it in 3D, it'll look like the one we built": Sunil Deore, sculptor of Ashok Stambh for new Parliament building#NDTVExclusive pic.twitter.com/gBV8TS4Wd1

