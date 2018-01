वीडियो: बीजेपी नेताओं से तीखी बहस के बीच बोले अरविंद केजरीवाल- अरे चाय तो पी लो

राजधानी दिल्ली में सीलिंग अभियान को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के बीच मंगलवार (30 जनवरी, 2018) को सीएम आवास पर हुई बैठक बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। मामले में केजरीवाल ने कहा, ‘हमारे सभी विधायक और पार्षद भाजपा प्रतिनिधिमंडल (दिल्ली भाजपा इकाई प्रमुख मनोज तिवारी के नेतृत्व में) के साथ बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने सभी के सामने चर्चा करने से इंकार कर दिया।’ केजरीवाल ने दावा किया बुलाई गई बैठक में उन्होंने कहा, ‘इस बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है। यह कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। यह एक सार्वजनिक मामला है। मैंने उनसे साथ बैठकर चर्चा करने और सीलिंग अभियान का समाधान ढूंढने की विनती की। लेकिन वे चले गए।’

उन्होंने आगे कहा, ‘यह बहुत अच्छा अवसर था। दोनों राजनीतिक पार्टियां इस मामले पर चर्चा कर सकती थीं और उसके बाद समाधान सुझाने के लिए उपराज्यपाल से संपर्क कर सकती थीं। मैं दुखी हूं क्योंकि भाजपा ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया।’ दूसरी तरफ सोशल मीडिया में इस बैठक का एक हिस्सा तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच हो रही तीखी नोकझोंक हो रही है। इसमें केजरीवाल भाजपा प्रतिनिधिमंडल से कहते हुए नजर आ रहे हैं, ‘जैसा कहोगे वैसे कर लेंगे। बैठो तो सही! अरे…चाय तो पी लो बैठ के यार।’

From earlier today. Delhi Chief Minister @ArvindKejriwal can be seen pleading with Delhi’s BJP MPs to stay and talk about solutions to the sealing drive in the city.

“Chai toh peelo baith ke, (At least sit and have tea with us)” says CM Kejriwal in this video. pic.twitter.com/w9bfjk7UC2

