आम आदमी पार्टी नेता मीरा सान्याल का निधन

आम आदमी पार्टी(आप) नेता मीरा सान्‍याल की शुक्रवार (11 जनवरी) को मृत्यु हो गई। आम आदमी पार्टी ने उनके निधन की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। वह 57 साल की थीं। मीरा सान्‍याल देश के मशहूर बैंकिंग प्रोफेशनल्स में शुमार थीं। अर्थशास्‍त्र के क्षेत्र में उनका काफी नाम था। रॉयल बैंक ऑफ स्‍कॉटलैंड(आरबीएस) की प्रमुख रही थीं। आम आदमी पार्टी से वह साल 2013 में जुड़ीं। 2014 के लोकसभा चुनाव भी उन्होंने मुंबई दक्षिण सीट से लड़ा था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी मृत्यु पर शोक जताया है।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि उन्हें यह सुनकर काफी दुख हुआ है। उनके पास इस दुख को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। वहीं दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शोक प्रकट करते हुए ट्विटर पर लिखा, “मीरा सान्याल के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। देश ने एक बेहतरीन अर्थशास्त्री और एक सज्जन शख्स को खो दिया है। आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।”संजय सिंह ने उनके निधन पर शोक जताते हुए टविटर पर लिखा, “आम आदमी पार्टी की समर्पित साथी सौम्यता और सहजता की प्रतीक @meerasanyal जी के आकस्मिक निधन से हम सभी अत्यंत दुखी हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।”

We are deeply saddened by this loss, @meerasanyal a good heart has stopped beating, a good soul ascended to heaven. Her memories will forever remain in our hearts.

May she rest in peace! #RIP pic.twitter.com/LGGygwQmHi

आम आदमी पार्टी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, “उनके निधन से हमें बहुत दुख हुआ है। एक अच्छे दिल ने आज धड़कना बंद कर दिया है और पवित्र आत्मा सवर्ग की ओर बढ़ चुकी है। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। ईश्वर उनकी आत्म को शांति दे।”

