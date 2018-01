दिल्ली: बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग, अबतक 17 लोगों की मौत

दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार (20 जनवरी) को भीषण आग लग गई। इस आग से अबतक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में मरने वाली की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आग की वजह से कई लोग झुलस गये हैं। आग बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां घटनास्थल पर पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है और आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। प्रशासन की टीम की मौके पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग सेक्टर पांच में प्लास्टिक के एक गोदाम में लगी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब आग पर काबू पा लिया गया है। अग्निशमन विभाग के मुताबिक आग साढ़े तीन बजे लगी थी, शाम 7 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था।

We received 3 calls from Bawana – Sector 1 a plastic factor, 2nd from Sector 5 a cracker storage & Sector 3 a furnace oil storage. All casualties are from Sector 5 fire. Fire is completely under control now. We recovered 17 bodies so far: GC Mishra, Director Delhi Fire Services pic.twitter.com/WqCs1CwwMl — ANI (@ANI) January 20, 2018

#Delhi: Nine killed in a fire which broke out at a plastic godown in Bawana Industrial Area; 10 fire tenders present on the spot. More details awaited — ANI (@ANI) January 20, 2018

The fire is under control now. The fire had broken out around 3.30 pm and was contained around 7. We have contained the fire on the second floor.: Fire Officer pic.twitter.com/A3FFUsxCeq — ANI (@ANI) January 20, 2018

