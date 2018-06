भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी ने एक ट्वीट कर आम आदमी पार्टी को ध्यान भटकाओ पार्टी करार दिया है। दरअसल दिल्ली के सीएम और आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल एलजी के निवास राजभवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस पर एक शख्स ने राजभवन में इंतजार कर रहे सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं मनीष सिसौदिया, सत्येंद्र जैन की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और उनके मंत्री राज भवन में ही रात बिताने वाले हैं। एलजी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच लगता है अभी संघर्ष और बढ़ेगा।’

इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने लिखा कि “ये लोग लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। कोई काम नहीं बस ड्रामा….ध्यान भटकाओ पार्टी के किरदार संघर्ष बनाम मजाक।” उल्लेखनीय है कि सोमवार को दिल्ली की आप सरकार ने उप-राज्यपाल अनिल बैजल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप नेता अपनी कुछ मांगों को लेकर राजनिवास में ही धरने पर बैठ गए हैं। पिछले 21 घंटे से राज निवास में जमा आप नेताओं में से सत्येंद्र जैन ने वहीं बैठे-बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। राजनिवास से ही ट्वीट करते हुए मनीष सिसौदिया ने कहा कि 18 घंटे से एलजी साहब के वेटिंग रुम में बैठे हैं। एलजी साहब अड़े हुए हैं कि ना अफसरों की हड़ताल खत्म करवाऊंगा और ना ही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल क्लियर करुंगा। सत्येंद्र जैन ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरु कर दिया है। दिल्ली के लिए काम करवाना हमारी भी जिद है।

Making mockery of Democracy,

No Work only Drama… ध्यान भटकायो पार्टी के किरदार संघर्ष बनाम मज़ाक https://t.co/X48qcTBVpf

