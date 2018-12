सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नोटिस जारी किया है। सीएम फडणवीस पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केस की जानकारी नहीं दी थी। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक याचिकाकर्ता सतीश उके ने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 2014 के अपने चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ दो आपराधिक मामलों को कथित तौर पर गुप्त रखा था। ऐसे में सीएम की चुनावी योग्यता खत्म की जानी चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता और वकील उके की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसट रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता ने इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

Supreme Court today issued a notice to Maharashtra Chief Minister, Devendra Fadnavis, after hearing a petition filed by Satish Ukey, claiming that the CM had allegedly concealed the pendency of two criminal cases against him in his 2014 election affidavit.

