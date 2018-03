दिल्ली: वकील के यहां छापा, मिले 13 करोड़ रुपए, 2 करोड़ के नए नोट भी बरामद

साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से 13 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इनमें 2 करोड़ रुपए 2000 के नए नोटों में थे। यह पैसा एक लॉ फर्म से मिले हैं। उस फर्म का नाम TsT बताया जा रहा है। दफ्तर किसी वकील का बताया जा रहा है जिसका नाम रोहित टंडन है। बताया गया कि शनिवार (10 दिसंबर) को रात 10.30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस ने छापा मारा था। वहां उन्हें 13.56 करोड़ रुपए मिले। सारे पैसे अलमारी और सूटकेस में छिपाकर रखे गए थे। रेड क्राइम ब्रांच ने मारी थी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में और छापे भी मारे जाएंगे। जिस वक्त पुलिस छापा मारने के लिए पहुंची थी उस वक्त दफ्तर के ज्यादातर कमरे बंद थे और दफ्तर में सिर्फ केयरटेकर मौजूद था। दो महीने पहले टंडन के घर इनकम टैक्स विभाग ने भी खोजबीन की थी। उस वक्त टंडन के पास से 19 करोड़ रुपए के कागजात मिले थे। रोहित फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस उसकी जांच में जुट गई है।

इससे पहले शनिवार को ही ऐसे ही और मामले भी सामने आए थे। कर्नाटक में हवाला कारोबारी के यहां से इनकम टैक्स विभाग ने 5.7 करोड़ रुपए के 2000 रुपए नए नोट रिकवर किए थे। उसके अलावा 32 किलो सोना चांदी मिली थी। इसके साथ ही 90 लाख के पुराने नोट भी जब्त किए गए थे। वह छापेमारी हवाला कारोबारी के यहां की गई थी। हवाला कारोबारी ने यह कालाधन अपने बाथरुम में बनाए गए तहखाने में छुपाया गया था। बाथरूम में यह तहखाना टायलों के पीछे बनाया गया था।

उससे पहले, आयकर विभाग ने नए नोटों में 24 करोड़ रुपए वेल्लोर से शनिवार को जब्त किए थे। नोटबंदी के बाद चेन्नई से अब तक 142 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब संपत्तियां जब्त की गई है। अधिकारियों ने बताया कि वेल्लोर में एक कार से 2000 रच्च्पये के नोटों में नकदी जब्त की गई।

Raided T&T law firm in GK I,amount of atleast 8 crores expected,of which atleast 2+ crores in new notes: Delhi Police Crime Branch pic.twitter.com/565CMYdoi0

— ANI (@ANI_news) December 10, 2016