राज्य सभा टिकट के लिए दिवंगत आप सदस्य की मां ने अरविंद केजरीवाल के घर बोला धावा, बुलानी पड़ी पुलिस

आम आदमी पार्टी (AAP) राज्य सभा के लिए अपने तीन उम्मीदवारों संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता के नाम की घोषणा करने के बाद से ही लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। अब पार्टी की दिवंगत कार्यकर्ता संतोष कोहली की मां ने राज्य सभा उम्मीदवारों का विरोध किया है। शुक्रवार (5 जनवरी, 2017) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली आवास के बाहर भी इस बाबत जमकर हंगमा हुआ। संतोष कोहली की मां और उनके समर्थकों ने उन्हें टिकट राज्य सभा का टिकट दिए जाने की मांग की। उन्होंने विरोध-प्रदर्शन के दौरान आप के अन्य विधायकों से समर्थन देने की भी अपील की। हालांकि उन्हें बाद में केजरीवाल से बिना मिले ही हिरासत में ले लिया गया।

संतोष कोहली की मां को राज्य सभा उम्मीदवार बनाए जाना का समर्थन अब पार्टी से बर्खास्त हो चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने किया है। मिश्रा का दावा है कि उन्हें शालीमार बाग से विधायक बंदना कुमारी का समर्थन हासिल है। बता दें कि कुमारी वहीं नेता है जिन्होंने पूर्व में कहा था कि वह पार्टी के साथ हैं। जो पार्टी का फैसला होगा वही उनका फैसला होगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के बागी लोग अपनी जुबान पर काबे रखें।

दूसरी तरफ संतोष कोहली की मां को राज्य सभा उम्मीदवार बनाए जाने पर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘कपिल मिश्रा अपने एजेंडे के लिए कोहली की मां का इस्तेमाल कर रहे हैं। कपिल मिश्रा गरीब महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वह उनका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं देते? हम उनके विधानसभा क्षेत्र से संतोष कोहली की मां को टिकट देंगे।’ इसी दौरान आप के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने गोपाल राय के आरोप का जवाब दिया है जिसमें विश्वास पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया था।

AAP MLA Vandna Kumari agreed to support Karwati Koli Ji. Kalavati ji is calling all MLAs.

Bandna Kumari agreed over phone and then denying. CM office now calling all MLAs personally , threatening them about harsh action if anyone supports Kalavati Koli. pic.twitter.com/6w8si6n6R6

