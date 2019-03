जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के कुलपति (VC) एम जगदीश कुमार ने सोमवार (25 मार्च, 2019) को विश्वविद्यालय के छात्रों पर जबरदस्ती घर में घुसने और अपनी पत्नी को घंटों तक बंदी बनाए रखने का आरोप लगाया। हालांकि जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) और दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वीसी के घर का घिराव वीसी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात का हिस्सा था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक विश्वविद्यालय के 11 छात्र इस अकादमिक सत्र से लागू हो रही प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रणाली के विरोध में पिछले एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक वाम संगठनों के छात्र कुलपति से मिलने की मांग करते हुए उनके घर पहुंचे। पिछले सप्ताह जब छात्र कुलपति से मिलने पहुंचे तो कुलपति ने उनकी चिंताओं को दूर करने बजाए उन्हें मिठाई पेश की।

एक प्रोफ्रेसर ने सोमवार को कहा कि छात्रों ने कथित रूप से कुलपति के घर में घुसकर उनकी पत्नी को घेर लिया। उस समय कुलपति घर पर नहीं थे। इस बीच पुलिस को कॉल की गई और विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसरों की पत्नियों ने उन्हें बचाया। जगदीश कुमार की पत्नी को सदमा लगने के कारण अस्पताल ले जाया गया। वहीं सोमवार देर रात ट्वीट में वीसी जगदीश कुमार ने कहा, ‘आज शाम करीब सौ छात्रों ने जबरन मेरे जेएनयू आवास में तोड़फोड़ की और मेरी पत्नी को कई घंटों तक घर के अंदर कैद रखा, जबकि मैं एक बैठक में था। क्या यह विरोध का तरीका है? घर में एक अकेली महिला को आतंकित करना?’

वहीं छात्रों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘हम कुलपति से मिलने गए थे। सुरक्षार्किमयों ने हमें हिरासत में ले लिया और जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष एन साई बालाजी समेत कई छात्रों को गंभीर चोट आई है।’ वहीं JNUSU के पूर्व संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा (ABVP) ने ट्वीट कर कहा कि ‘VC के निवास पर सैकड़ों शहरी नक्सली मौजूद हैं। वो आवास में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।’ हालांकि, पुलिस ने कहा कि कुछ छात्रों द्वारा मार्च निकालने का आह्वान किया गया था, लेकिन सुरक्षार्किमयों ने उन्हें प्रवेश की कोशिश करते समय रोक दिया।

जानना चाहिए कि सोशल मीडिया में एक वीडियो में भी वायरल हुआ है। जिसमें बड़ी संख्या में छाप JNUVC के आवास के बाहर नारेबाजी कर उन्हें बाहर आने के लिए कह रहे हैं। छात्र कह रहे हैं, ‘JNUVC बाहर आओ।’

यहां देखें वीडियो-

Shocking! They are JNU ‘students’. They have gheraoed the Vice Chancellor @mamidala90 s residence. Chanting ‘come out JNU VC’, they lay a seige. As VC’s wife is alone at home, terrified. It doesn’t matter which ideology you belong to for outrightly calling for their arrest. pic.twitter.com/eausH3D9UY

— Anindya (@AninBanerjee) March 25, 2019