24 घंटे में दूसरी बार हैक हुई जामिया की वेबसाइट, इस बार लिख दिया ये

राजधानी दिल्ली की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की आधिकारिक वेबसाइट बीते 24 घंटों में दो बार हैक होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सबसे पहले सोमवार आधी रात को हैक हुई। इसके दोबारा शनिवार (22 मई, 2018) की रात वेबसाइट हैक हुई। सोमवार को जब वेबसाइट हैक हुई तब इसपर लिखा गया, ‘हैप्पी बर्थडे पूजा।’ स्क्रीन के नीचे अंग्रेजी में ही छोटे शब्दों में लिखा गया, ‘योर लव।’ इसके अलावा सबसे नीचे बाईं तरफ सफेद कलर में ‘T2AM:’ लिखा गया। मंगलवार को जब वेबसाइट दोबारा हैक हुई तो इसमें लिखा गया कि ‘सॉरी आई हैव ए ब्वॉयफ्रैंड’ यानी मेरा प्रेमी है। 24 घंटों में दो बार वेबसाइट हैक होने के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संस्थान के कमजोर तकनीकी सिस्टम को लेकर शिकायत की है। छात्रों का कहना है कि प्रशासन हैकरों का सामना करने में नाकाम साबित हो रहा है। घटना पर जामिया के रजिस्ट्रार एपी सिद्दीकी ने कहा कि चूंकि यह परीक्षा का समय है और छात्र प्रवेश परीक्षा की जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई इस प्रक्रिया को बाधित करे। हालंकि उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी मामले में जरूरी कदम उठाएगी ताकी भविष्य ऐसा ना हो।

वहीं सोशल मीडिया में वेबसाइट हैक होने के बाद यूजर्स तरह-तरह से तंज कस रहे हैं। राजा बाबू लिखते हैं, ‘जामिया मिलिया की वेबसाइट हैक हो गई है।’ एक कमेंट में लिखा गया कि किसी ने जामिया की वेबसाइट हैक कर दी है। इसलिए पूजा…या तो तुम बहुत खुशनसीब लड़की हो या फिर तुम्हें जल्दी से कहीं भागने की जरुरत है। साहिल लिखते हैं, ‘तुम्हारे लिए मैं चांद भी तोड़ लाऊं। ये बात बीते जमाने की हो गईं। अब मिलिए नए जमाने के आशिकों से।’ मिहिर पांड्या ने ट्वीट कर लिखा है, ‘क्योंकि दिल्ली में आधी लड़कियों का नाम पूजा होता है और बाकी आधी का नेहा।’ बता दें ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी बड़े संस्थान की वेबसाइट हैक की गई है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट के अलावा श्रम मंत्रालय की वेबसाइट भी हैक हो चुकी है।

‘Tumhare liye mein chaand taare tod launga’ is a thing of past now. Meet the new age lover

Jamia Millia Islamia’s website has been hacked. Hacker, presumably Pooja’s lover, has left this birthday message for her on website’s opening page pic.twitter.com/tkTN9Rg47J

— SaahilMurli Menghani (@saahilmenghani) May 21, 2018