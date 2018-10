आयकर विभाग ने दिल्ली कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के यहां रेड मारकर 35 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके अलावा सवा दो करोड़ रुपए के जेवरात भी बरामद किए हैं। खबर यह भी है कि कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ जांच में करीब 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग ने गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित 16 आवासों और अन्य ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की थी। आयकर विभाग की प्रवक्ता शुभी आहलूवालिया ने बताया, “यह छापेमारी ब्रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलेपर प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्पोरेट इंटरनेशनल फाइंनेशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड पर हुई है, जिसे गहलोत और उनके परिवार के लोग चलाते हैं।”

गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन, कानून, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी व प्रशासनिक सुधार विभाग संभालते हैं। आयकर की छापेमारी वसंत कुंज, पश्चिम विहार, नजफगढ़ और गुरुग्राम सहित विभिन्न स्थानों पर हुई। आम आदमी पार्टी ने छापेमारी की प्रक्रिया को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा, “नीरव मोदी, माल्या से दोस्ती और हम पर रेड? मोदी जी, आपने मुझपे, सत्येंद्र पर और मनीष पर भी तो रेड करवाई थीं? उनका क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला? तो अगली रेड करने से पहले दिल्ली वालों से उनकी चुनी सरकार को निरंतर परेशान करने के लिए माफी तो मांग लीजिए?।”

Income -Tax department has recovered Rs 35 lakh in cash and papers of Benami properties during raid on Delhi Minister Kailash Gahlot: Sources

