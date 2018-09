दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी बेचने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ये घोषणा की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली में सीएनजी की कीमतें एक रुपये सत्तर पैसे प्रति किलो बढ़ी हैं। जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1.95 पैसे प्रति किलो सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं। रेवाड़ी में 1 रुपये 80 पैसे कीमतें बढ़ायी गई हैं। बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी।

पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण सेल के अनुसार, प्राकृतिक गैस के अधिकांश घरेलू उत्पादकों को दी जाने वाली कीमत मौजूदा 3.06 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) से बढ़ाकर 3.36 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू कर दी गई है। बढ़ी दर 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी।

Price of CNG increases by Rs 1.70 per kg in Delhi and Rs 1.95 per kg in Noida, Greater Noida and Ghaziabad. Price of CNG in Rewari increases by Rs 1.80 per kg. The new consumer price would be effective from midnight of 30 September/01 October: Indraprastha Gas Limited (IGL)

— ANI (@ANI) September 30, 2018