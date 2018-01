आर्मी चीफ ने माना: बॉर्डर पर दबाव बना रहा है चीन, लेकिन हम भी कमजोर नहीं

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज (12 जनवरी) माना कि चीन ताकतवर देश होगा, लेकिन भारत भी कमजोर राष्ट्र नहीं है और हिन्दुस्तान किसी को भी अपने क्षेत्र में घुसपैठ की अनुमति नहीं देगा। रावत ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत अपना ध्यान उत्तरी सीमा की ओर केंद्रित करे। उन्होंने यह भी कहा कि देश चीन की आक्रामकता से निपटने में भी सक्षम है। रावत ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘चीन एक शक्तिशाली देश है लेकिन हम कमजोर देश नहीं हैं।’ उन्होंने भारत में चीनी घुसपैठ से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘हम किसी को भी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की अनुमति नहीं देंगे।’’ रावत ने कहा कि हां यह सच है कि चीन सीमा पर दबाव डाल रहा है, लेकिन हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा, ‘हमें कोशिश करनी चाहिए कि चीन के साथ टेंशन ना बढ़े, हमलोग अपनी जमीन पर घुसपैठ नहीं होने देंगे, यदि ऐसे हालात पैदा होते हैं तो आगे की कार्रवाई के लिए सेना को स्पष्ट निर्देश है।’

Yes, China is exerting pressure. We are dealing with it. Yes we should try that it is not escalated. We will not allow our territory to intruded. Troops are earmarked, should a situation arise our troops are ready to cater: Chief of Army Staff General Bipin Rawat in Delhi pic.twitter.com/Heuw6N7QVK

