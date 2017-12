पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को बताया कांग्रेस का ‘डार्लिंग’, ट्विटर यूजर्स उड़ा रहे मजाक

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का जोरदार समर्थन किया है। सोमवार (4 दिसंबर) को जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने पहुंचे तो उन्होंने पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इसके बाद मनमोहन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के डार्लिंग हैं, और वह पार्टी को उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। पूर्व पीएम के इस बयान पर ट्विटर पर लोग जमकर चुटकी ले रहे हैं। कई यूजर्स ने डॉ मनमोहन सिंह को वो वाकया याद दिलाया है जब राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। ध्रुव शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘मनमोहन सिंह जी वो फटा हुआ ऑर्डिनेंस भूल गये।’ बता दें कि यूपीए-2 सरकार सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों को बचाने के लिए एक अध्यादेश लाई थी, राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को बकवास करार देकर फाड़ दिया था। एक यूजर ने लिखा, ‘कांग्रेस बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए।’ एक यूजर ने लिखा कि अब राहुल गांधी की शादी करा दो क्योंकि उनके बच्चों को भी पार्टी अध्यक्ष बनना है।’

Rahul Gandhi is a darling of the Congress and he will carry forward the great traditions of the party: Dr.Manmohan Singh pic.twitter.com/u7uKWZqWmd

— ANI (@ANI) December 4, 2017