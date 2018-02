कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में बोलीं सोनिया- राहुल गांधी मेरे भी बॉस हैं

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी उनके भी बॉस हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। दिल्ली में आज (8 फरवरी) कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि बैठक में मौजूद सांसदों से कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए वे राहुल के साथ मिलकर काम करें। सोनिया ने बैठक में कहा, “कांग्रेस का अब एक नया अध्यक्ष है और मैं आपके तरफ से और खुद अपने भी तरफ से मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूं, अब वह हमारे भी बॉस हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए।” इस बैठक में सोनिया गांधी केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी बरसीं। सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार अधिकतम प्रचार, न्यूनतम सरकार और अधिकतम मार्केटिंग तथा न्यूनतम परिणाम दे रही है। सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार वास्तविकता से दूर है, प्रचार और झूठ पर जी रही है, लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हम समान सोच वाले दलों के साथ काम करेंगे ताकि भारत लोकतंत्र, समावेश, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और आर्थिक प्रगति के रास्ते पर चले। सोनिया ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं छिटपुट नहीं हैं बल्कि संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए समाज का ध्रुवीकरण करने की साजिश के तहत उन्हें जानबूझकर अंजाम दिया गया है।

We have a new Congress president and on your behalf and my own I wish him all the best. He is now my boss too. Let there be no doubt about that: Sonia Gandhi in Congress Parliamentary Party meeting

— ANI (@ANI) February 8, 2018