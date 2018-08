आतिशी मार्लेना के नाम से उनके सरनेम को हटाने की खबर आने के बाद आप के पूर्व नेता आशुतोष ने भी बड़ा खुलासा किया है। आशुतोष ने कहा है कि 2014 में जब वह दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त आप नेतृत्व ने उन पर सरनेम का इस्तेमाल करने का दबाव डाला था। आशुतोष ने ट्वीट कर कहा है कि तब उनसे कहा गया था कि ‘सर आप जीतोगे कैसे, आपकी जाति के यहां काफी वोट हैं।’ बता दें कि पूर्व पत्रकार आशुतोष ने इस साल 15 अगस्त को निजी कारणों का हवाला देकर आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी।

आशुतोष ने ये खुलासा तब किया है जब 28 अगस्त को रिपोर्ट आई कि आप नेता आतिशी मार्लेना पर उनके सरनेम को हटाने का दबाव डाला गया था क्योंकि मार्लेना टाइटल ईसाई जैसा मालूम पड़ता था, जबकि वो ईसाई नहीं हैं। आतिशी मार्लेना पूर्व दिल्ली से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। आशुतोष ने ट्वीट किया, “मेरे 23 सालों से पत्रकारिता के करियर में किसी ने मेरी जाति नहीं पूछी, ना ही किसी ने सरनेम पूछा, मैं सिर्फ अपने नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही 2014 में पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय कराया गया, तुरंत मेरा सरनेम जोड़ा गया, हालांकि मैं इसका विरोध करता रहा, बाद में मुझे कहा गया सर आप जीतोगे कैसे, आपकी जाति के यहां काफी वोट हैं।” बता दें कि आशुतोष ने दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी के हर्षवर्धन और कांग्रेस के कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसमें उनकी हार हुई थी।

In 23 years of my journalism, no one asked my caste, surname. Was known by my name. But as I was introduced to party workers as LOKSABHA candidate in 2014 my surname was promptly mentioned despite my protest. Later I was told – सर आप जीतोगे कैसे, आपकी जाति के यहाँ काफी वोट हैं ।

आशुतोष के इस ट्वीट पर जब हंगामा हुआ तो उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा कि वे अब आप के साथ नहीं हैं और उनके इस बयान को आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं माना जा सकता है। इस मुद्दे पर आशुतोष ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। आशुतोष ने ट्वीट कहा है कि, ‘बीजेपी उनके ट्वीट पर प्रेसर कर रही है। अच्छा है। बीजेपी को गंगा मइया में खड़ा खोकर कहना चाहिये, गौ माता को छू कर कहना चाहिये कि वो जाति के आधार पर न तो टिकट देती है और न ही वोट मागती है। असली हिन्दू होंगे तो ये जरूर कहेंगे।”

My tweet is misunderstood by TV HAWKS. I am no longer with AAP, not constrained by party discipline and free to express my views. It will be wrong to attribute my words as attack on AAP. It will be gross manipulation of media freedom. Spare me. I not member of anti-AAP BRIGADE.

— ashutosh (@ashutosh83B) August 29, 2018