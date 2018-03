कोहरे का असर: 81 ट्रेन लेट, पांच रद्द और 10 का समय बदला, दो फ्लाइट भी कैंसल

उत्‍तरी भारत में कोहरे का असर मंगलवार(13 दिसंबर) को भी जारी रहा। राजधानी दिल्‍ली, उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और राजस्‍थान में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसके चलते रेल और हवाई यातायात घुटनों पर आ गया है। दिल्‍ली से रवाना होने वाली पांच ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उत्‍तरी रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 81 ट्रेन देरी से चल रही हैं, 10 ट्रेनों के समय बदलाव किया गया है। जिन ट्रेनों पर सबसे ज्‍यादा असर पड़ा हैं उनमें से अधिकतर यूपी, बिहार को जाने या आने वाली हैं। रेलवे की ओर से हजरत निजामुद्दीन अंबाला पैसेंजर, महाबोधि एक्‍सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति शामिल है। ट्रेनों के लेट होने या रद्द होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री घंटों से रेलवे स्‍टेशनों पर बैठें हैं। रेलवे ने अगले तीन दिन तक की ट्रेनों को रद्द किया है। कई रेलगाडि़यां तो 22 से 24 घंटे तक देरी से चल रही हैं।

हवाई यातायात की बात करें तो दो फ्लाइट कैंसल कर दी गई हैं। इसके साथ ही पांच इंटरनेशनल फ्लाइट और आठ घरेलू फ्लाइट देरी से चल रही हैं। सड़क परिवहन पर ज्‍यादा असर देखने नहीं मिला है। इससे पहले सोमवार (12 दिसंबर) को भी दिल्‍ली से रवाना होने वाली 12 गाडि़यों को कैंसल कर दिया गया था। वहीं यहां से आने/जाने वाली 82 रेलगाडि़यां देरी से पहुंची थी। साथ ही 23 गाडि़यों का समय बदला गया था।

#DelhiFog 81 trains running late, 10 rescheduled and 5 trains cancelled due to foggy weather conditions. pic.twitter.com/lBAgEOyplR

Uttar Pradesh: Several trains delayed due to low visibility in Kanpur, passengers stranded pic.twitter.com/XysRMW01o8

— ANI UP (@ANINewsUP) December 13, 2016