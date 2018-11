विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एक पत्रकार के उस ट्वीट पर खूब बरसीं जिसमें उन्हें सुझाव दिया गया कि वो पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर उद्घाटन समारोह में शामिल ना होने का फैसला लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार संग नहीं जुड़े रहना चाहतीं। दरअसल सीमी पाशा ने शनिवार (24 नवंबर, 2018) को ट्वीट कर लिखा, ‘क्या किसी और को ये समझ आता है कि सुषमा स्वराज मोदी सरकार और इसकी हरकतों की वजह से अब साथ जुड़ी नहीं रहना चाहती हैं? विदेश मंत्री ने पत्रकार के इस ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि उनका यह बयान ‘अपरिपक्व और मूर्खतापूर्ण’ है। दरअसल स्वराज ने शनिवार को बताया था कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरन कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी अगले सप्ताह पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के अभूतपूर्व समारोह में शामिल होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इससे पहले कहा था कि इस्लाबाद ने 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के अभूतपूर्व समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। मगर स्वराज ने उनकी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण समारोह शामिल ना हो सकने की बात कही थी।

भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, ‘मेरी पिछली प्रतिबद्धताओं के कारण, जिसमें तेलंगाना में पहले से निर्धारित चुनाव अभियान शामिल है, मैं करतारपुर साहिब यात्रा नहीं कर पाऊंगी। खास बात यह है कि इसके पहले मंगलवार को स्वराज ने सबको चौंकाते हुए घोषणा की कि वो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेंगी। इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने का कारण बताया।’ स्वराज ने बताया कि अपने फैसले की जानकारी उन्होंने पार्टी को दे दी है। इंदौर में उन्होंने कहा कि ‘यह पार्टी के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेती है मगर मैंने अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है।’ स्वराज अभी मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा सांसद हैं। दिसंबर 2016 में स्वराज को दिल्ली के एम्स में किडनी प्रत्यारोपण कराना पड़ा था। पूर्व में सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं।

It is an immature and senseless statement. https://t.co/zOqGOyMZav

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 24, 2018