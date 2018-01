दिल्ली: 8 महीने की मासूम के साथ चचेरे भाई ने किया बलात्कार, काम के लिए घर से बाहर गए थे मां-बाप

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आठ महीने की बच्ची से बलात्कार की घटना की सामने आई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार शालीमार बाग में मासूस से उसके चचेरे भाई ने कथित तौर पर बलात्कार किया। गंभीर हालत में बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वारदात का खुलासा बच्ची की मां के घर पहुंचने पर हुआ। मामले में पीड़िता के पिता ने बताया कि वह काम के लिए घर से बाहर गए थे। इसके थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी भी बाहर गईं थीं। हालांकि जब वह घर वापस पहुंची तो देखा बेड और बच्ची के कपड़े खून में सने थे।

मासूम के पिता ने आगे बताया कि जब बच्ची की चचेरे बहन से इसके बारे में पूछा गया तो वह बहाने बनाने ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जांच की जा रही हैं।

I had left for work leaving my children at home. My wife works too. So she too left for work soon after. When she came back, she saw blood-soaked bed & clothes of the child. When she told this to her sister-in-law she made excuses. My child is in critical condition now: Father pic.twitter.com/CkFpuChUmh

— ANI (@ANI) January 30, 2018