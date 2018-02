लालू की बेटी मीसा भारती पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, फॉर्म हाउस सीज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरजेडी नेता मीसा भारती पर बड़ी कार्रवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ED ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती का फॉर्म हाउस सीज कर दिया है। ED मीसा भारती और उनके पति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहा है। फॉर्म हाउज सीज करने का अधिकार ED ने कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED मीसा भारती और उनके पति शैलेष कुमार से कई बार पूछताछ कर चुका है। पिछले साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा भारती और उनके पति के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। आठ हजार करोड़ के इस मामले में ED ने दिल्ली के बिजवासन में स्थित उनके फार्म हाउस को सीज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीसा भारती और उनके पति की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स ने इस फॉर्म हाउस को मात्र 1.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस मामले पुलिस ने दिल्ली को दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया था।

Enforcement Directorate has seized farmhouse of RJD leader Misa Bharti. ED had got the order of possession from the adjudicating authority. pic.twitter.com/L9kcILvc6f

