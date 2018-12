प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी जगदीश शर्मा के ठिकानों पर भी रेड की। ईडी ने शनिवार सुबह ही शर्मा के दिल्ली आवास पर छापा मारा। इसके बाद जगदीश शर्मा को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस ले जाया गया है। ईडी की इस कार्यवाई पर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, उन्हें पूछताछ के लिए लाया गया है। जगदीश शर्मा भी कांग्रेस नेता हैं।

Delhi: Enforcement Directorate has conducted a raid at the residence of Congress’ Jagdish Sharma. He has been taken to the ED office for questioning. pic.twitter.com/hBHkMaRNq1

— ANI (@ANI) December 8, 2018