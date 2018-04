डीयू में यूपी-बिहार के लड़कों से हफ्ता वसूली? मारपीट का वीडियो आया सामने

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लड़कों द्वारा किरोड़ी मल कॉलेज के एक छात्र के साथ मारपीट की गई है। यह घटना 15 मार्च की है जो कि कॉलेज के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित छात्र ने बताया कि पैसों के लिए उसके साथ मारपीट की गई थी। छात्र ने यह भी बताया कि आरोपियों ने उसे पीटते हुए यूपी-बिहार वाला कहा था।

एएनआई से बातचीत के दौरान पीड़ित छात्र ने कहा, “उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे और उन्होंने मुझपर यह कहते हुए हमला किया कि तुम यूपी-बिहार के हो यहां तुम्हारी नहीं चलती।” इतना ही नहीं पीड़ित छात्र ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने जब इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो उसकी मदद नहीं की गई। पीड़ित ने कहा, “मैंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी लेकिन उन्होंने मेरी समस्या को गंभीर रूप से नहीं लिया।” इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक लड़के को घेरे खड़े हुए हैं।

#WATCH: A student beaten up by group of students in Delhi University’s Kirori Mal College. The student says ‘They used to ask me for money & target me saying ‘Tum UP-Bihar ke ho yahan tumhari nahi chalti’. When I complained to the police, they didn’t take me seriously’ (15.03.18) pic.twitter.com/49NidXaZbn

— ANI (@ANI) April 11, 2018