नोटबंदी पर अफरातफरी के बीच चायवाले ने निकाला जुगाड़, ऑनलाइन पेमेंट पर पिला रहा चाय

केंद्र सरकार द्वारा बड़े नोटों को बंद किए जाने के बाद से लोगों के सामने रोज की जरुरतें पूरा करने के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। बैंकों और एटीएम में पैसों के लिए लंबी कतारें लगी है। ऐसे में दिल्ली का एक चायवाले लोगों की मदद और सरकार के फैसले के सपोर्ट में आते हुए लोगों को चाय का पैसा ऑनलाइन पेमेंट के जरिए देने का विकल्प दे रहा है। उसके इस कदम से लोगों को राहत की सांस मिल रही है। क्योंकि बड़े नोट बंद हो जाने के कारण लोगों के पास कैश नहीं बचा है। दिल्ली के आरके पुरम में चाय की दुकान चलाने वाले मोनू ने बताया कि वह 7 रुपए से कम का पेमेंट भी ऑनलाइन ले रहा है। इस तरह वह सरकार के कदम का समर्थन कर रहा है। साथ ही लोगों को भी इससे मदद मिल रही है।

वहीं, दुकान पर चाय पीने वाले कस्टमर शशांक का कहना है कि पैसों की किल्लत के समय में चाय का पैसे ऑनलाइन लिए जाने से बड़ी मदद मिली है। टी स्टाल वाले का यह अच्छा कदम है। लोगों के पास पैसे की किल्लत कुछ समय तक ऐसी ही बनी रह सकती है। गौरतलब है कि 8 नवंबर को बड़े करेंसी को बंद किए जाने की घोषणा के बाद से लोगों को पैसे के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देशभर में जितनी भी एटीएम मशीन काम कर रही हैं, उनसे सिर्फ 100 रुपए के ही नोट निकल रहे हैंष क्योंकि 500 और 2000 रुपए निकालने के लिए रिकैलिब्रेट किए जाने की जरुरत है। जिसके बाद यह लोगों को बड़े नोट दे सकेंगे। इस काम में 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा। तब तक उम्मीद की जा रही है कि लोगों के पास कैश की समस्या बनी रह सकती है।

Delhi: Tea stall owner in RK Puram now accepting online payments to help customers who are short of cash #DeMonetisation pic.twitter.com/3ay3SLqCeR

— ANI (@ANI_news) November 13, 2016