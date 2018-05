जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के घर लंच करने पहुंचे तो काफी संभल-संभल कर खाना खा रहे थे। जी हां, दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन दिनों अपने डायट पर काफी ध्यान दे रहे हैं। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मंत्रियों और मीडिया के लोगों को लंच पर आने का न्यौता दिया था। इस लंच का मकसद था मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को नंबर देना। लंच के टेबल पर कई तरह के लजीज व्यंजन रखे गए थे। लेकिन नितिन गडकरी बेहद ही संभल-संभल कर भोजन कर रहे थे। गडकरी ने पिछले कुछ महीनों में अपना करीब 10 किलो वजन कम भी किया है। लिहाजा इस मौके पर गडकरी वहां मौजूद लोगों से वजन कम करने और स्वस्थ रहने के बारे में चर्चा भी कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह अमित शाह ने अपना वजन कम किया है वो हम सब के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है।

इस वक्त देश में फिटनेस चैलेंज का दौर चला हुआ है। सबसे पहले ओलंपिक पदक विजेता रह चुके और देश के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पुश-अप करते हुए अपना एक वीडियो डाला। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अभिनेता ऋतिक रोशन, क्रिकेटर विराट कोहली और बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल को फिटनेस चैलेंज देते हुए उनके फिटनेस का मंत्र पूछा। दरअसल खेल मंत्री ने इस वीडियो के जरिए देश के लोगों से फिट रहने की अपील की थी।

इसके बाद अभिनेता ऋतिक रोशन ने केंद्रीय मंत्री का फिटनेस चैलेंज स्वीकार करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। इस वीडियो में वो मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए नजर आए थे। विराट कोहली ने भी अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में वो पुश-अप करते नजर आए थे। विराट कोहली ने इस वीडियो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी फिटनेस चैलेंज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली को जवाब देते हुए कहा था कि वो जल्द ही इससे संबंधित एक वीडियो शेयर करेंगे।

I have accepted the #FitnessChallenge by @ra_THORe sir. Now I would like to challenge my wife @AnushkaSharma , our PM @narendramodi ji and @msdhoni Bhai for the same. #HumFitTohIndiaFit #ComeOutAndPlay pic.twitter.com/e9BAToE6bg

— Virat Kohli (@imVkohli) May 23, 2018