दिल्ली: एक ही ट्रैक पर आ गईं दो मेट्रो

दिल्ली में ट्रायल के दौरान दो मेट्रो एक ही ट्रेक पर आ गईं। इससे बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन वक्त रहते उसे टाल दिया गया। यह ट्रायल शुक्रवार (4 नवंबर) को हो रहा था। दोनों मेट्रो ट्रेन एक ही ट्रेक पर कैसे आ गईं इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। मौके की एक फोटो भी सामने आई है जिसमें दोनों मेट्रो को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा दिखाया गया है। जानकारी मिली है कि यह ट्रायल कालंदी कुंज डीपो पर चल रहा था। यह लाइन पर बुटेनिकल गार्डन से लेकर जनकपुरी तक मेट्रो चलाई जानी है। यह हादसा शुक्रवार को शाम के चार बजे के करीब हुआ। हालांकि, घटना के दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई। मेट्रो के एक अधिकारी ने बताया घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

Delhi: Two Metro trains on the same track during trial yesterday, accident averted. Inquiry ordered pic.twitter.com/jTDist7mfg

— ANI (@ANI_news) November 5, 2016