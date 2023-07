Delhi Traffic Update: दिल्ली में यमुना के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Update: दिल्ली में बाढ़ के कारण कई रास्ते बंद हैं। मुकरबा से वजीराबाद तक आउटर रिंग रोड़ को भी आवाजाही के लिए खोल दिया गया है।

Delhi Flood News: दिल्ली में बाढ़ के हालात (Source- PTI)

दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। सोमवार को एक बार फिर मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। यमुना का जलस्तर पहले 205.45 था। सोमवार सुबह 7 बजे यह 205.48 पर पहुंच गया। इसका असर यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ के पानी के कारण कई रास्ते अब भी बंद हैं। वहीं कुछ रास्तों को जलस्तर कम होने के बाद खोल दिया गया है। दिल्ली में भैरों मार्ग समेत अन्य रास्ते वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिए गए। वहीं आईएसबीटी कश्मीरी गेट से तिमारपुर और सीविल लाइन्स (माल रोड की तरफ) तक रिंग रोड को भी खोल दिया गया है। कौन से रास्ते खोले गए? ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दिल्ली में सराय काले खां से आईपी फ्लाईओवर और राजघाट तक के रिंग रोड को केवल हल्के वाहनों के लिए खोला गया है। हनुामान सेतु से सलीमगढ़ बाईपास और यहां से आईपी फ्लाईओवर का मार्ग लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया है कि निजामुद्दीन जाने वाले यात्री इस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं और वे आईपी फ्लाईओवर से अक्षरधाम सेतु होते हुए विकास मार्ग पर दाएं मुड़ें। मुकरबा से वजीराबाद तक आउटर रिंग रोड़ को भी आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। Also Read लाल किले को बाढ़ के पानी से हुआ नुकसान? जलस्तर घटने के बाद ASI करेगी जांच कौन से रास्ते रहेंगे बंद? दिल्ली में शांति वन से मंकी ब्रिज और यमुना बाजार से आईएसबीटी तक के रिंग रोड के हिस्से को अब भी वाहनों के लिए बंद रखा गया है। इसके अलावा मजनू का टीला से हनुमान सेतु तक रिंग रोड बंद है। वहीं आईपी कॉलेज से चंदगीराम अखाड़ा के बीच का रास्ता भी बंद है। चंदगीराम अखाड़ा से शांति वन तक के मार्ग को कीचड़ जमा होने के कारण नहीं खोला गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सिंघु, टिकरी, राजोकरी, बदरपुर, चिल्ला, गाजीपुर, लोनी, अप्सरा और भोपुरा सहित दिल्ली के बॉर्डर से भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं और राहत सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

