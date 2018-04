VIDEO- कुत्ते ने बोल दिया बच्चों पर हमला, देखिए फिर क्या हुआ

राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों द्वारा राह चलते लोगों को कांटने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कई बार आवारा कुत्तों की धरपकड़ के लिए दिल्ली नगर निगम की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो है एक कुत्ते का जिसने तीन बच्चों को घायल कर दिया है। जी हां, पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक कुत्ते के आतंक से लोग सहम गए हैं। बीच सड़क पर इस कुत्ते ने तीन लड़कों को दौड़ा-दौड़ा कर जख्मी कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक यह कुत्ता आवारा नहीं बल्कि पालतू था। पिटबुल नस्ल के इस कुत्ते के मालिक उत्तम नगर इलाके में ही रहते हैं। लेकिन बीते बुधवार (28-03-2018) को अचानक इस कुत्ते ने सड़क पर खड़े कुछ लड़कों पर हमला कर दिया। कुत्ते के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर सभी हैरान हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि सड़क किनारे कुछ लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान कही से ही यह कुत्ता बड़ी ही तेजी से दौड़ता हुआ वहां आता है और सड़क किनारे खड़े लोगों पर हमला बोल देता है। कुत्ते के आक्रमक रुप से घबराए लोग इधर-उधर भागने लगते हैं। तभी एक लड़का अचानक जमीन पर गिर जाता है। कुत्ता जमीन पर गिरे छात्र पर हमला बोल देता है। हालांकि कुछ ही समय बाद एक महिला वहां पहुंचती है और लड़के को कुत्ते के चंगुल से बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगती है।

कुत्ते को डंडे से डराकर वहां से भगाया जाता है। वीडियो में दिख रही यह महिला उस कुत्ते की मालकिन बताई जा रही है। हालांकि वहां से हटने के बाद यह कुत्ता फिर एक दूसरे लड़के पर हमला कर देता है। सड़क पर अफरा-तफरी के आलम के बीच यह बच्चा भी कुत्ते की चपेट में आ जाता है। कुत्ता इस बच्चे को भी काटकर जख्मी कर देता है। कुत्ते के इस हमले में तीन बच्चे घायल हो गए हैं। इलाके में लोग दहशत में है। इस पूरी घटना का वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

#WATCH Three injured after being attacked by a Pitbull Terrier in Delhi’s Uttam Nagar. (28.3.18) pic.twitter.com/9Y9rBR2NIi

— ANI (@ANI) April 2, 2018