शैलजा मर्डरः पुलिस को गुमराह करता रहा मेजर हांडा, DCP बोले- सच्चाई जल्द आएगी सामने

भारतीय सेना के मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी की हत्या की जांच में दिल्ली पुलिस अभी भी जुटी हुई है। हत्या के आरोपी मेजर निखिल हांडा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी दी हुई जानकारियों के आधार पर पुलिस अभी तक इस मामले की तफ्तीश कर रही है। कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में उसे दिया था। लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि आरोपी मेजर निखिल हांडा अभी भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि वह 90 फीसदी केस को सुलझा चुकी है।

शैलजा द्विवेदी मर्डर केस की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस की टीम ने बुधवार (27 जून) को बरार स्कवॉयर का मुआयना किया था। ये वही जगह है जहां पर शैलजा की हत्या की गई थी। पुलिस के साथ फरेंसिक टीम और स्निफर डॉग्स का दस्ता भी मौजूद था। टीम ने लगभग हर जगह मौत के साक्ष्य तलाशने की कोशिश की है। इसी जगह पर 23 जून को शैलजा की लाश बरामद हुई थी। जब शैलजा की लाश मिली थी उस वक्त उसका गला कटा हुआ था।

