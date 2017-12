आईपीएस असोसिएशन ने ट्वीट के माध्यम से लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही लिखा कि हम विपरीत हालात के सामने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में संयम बरतने की तारीफ करते हैं। असोसिएशन ने इसके साथ एक वीडियो भी डाला है। वीडियो में दिल्‍ली पुलिस के दरोगा को एक वकील धमका रहा है। वकील के साथ एक महिला भी हैं। वह वीडियो में तो दिखाई नहीं दे रहीं पर वह दरोगा से कह रही हैं कि औरत के साथ मिसबिहेव करते हो, सड़क पर बदतमीजी कर रहे हो औरत के साथ। वीडियो में शख्स खुद को और महिला को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताता है, साथ ही यह भी कहता है कि मैं प्रद्युम्न केस कर रहा हूं।

तुम लोग मारना चाहते हो जान से, ऐसे धक्का मार रहे हो। वकील दरोगा पर केस करने का दावा करता है और पूछता है कि कहां के एसएचओ हो। महिला कहती हैं कि मार रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, बंदूक दिखा रहे हो। इसके बाद वकील दरोगा से कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं और मैं कानून जानता हूं। @genuinepankajk ने लिखा कि इन दोनों लॉयर्स को बार से बाहर कर देना चाहिए। पुलिस वाले ने बहुत ही संयम दिखाया और कानून के मुताबिक ही अपनी ड्यूटी की। पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो इस कपल को सारा लॉ सिखा देगी।

We request public to cooperate with us in law enforcement. We laud admire restraint & professional handling of a challenging situation by officers of @DelhiPolice in face of extreme provocation.@PMOIndia @HMOIndia @CPDelhi @KirenRijiju pic.twitter.com/3zwral0pqv

— IPS Association (@IPS_Association) December 4, 2017