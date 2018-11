राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वजीराबाद में नवनिर्मित सिग्नेचर ब्रिज पर किन्नरों के निर्वस्त्र होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में तीन से चार किन्नर सिग्नेचर ब्रिज के नजदीक पहुंचे और कपड़े उतारकर अश्लील हरकतें करने लगे। किन्नर बीच सड़क पर गालियां देते हुए डांस कर रहे हैं। बीच सड़क पर किन्नरों की यह अश्लीलता काफी देर तक चलती रही। इस मामले में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता का मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, ‘सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की तहकीकात की जा रही है।’ उन्होंने बताया कि पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इससे पहले कुछ हलकों ने आरोप लगाया था कि पुल पर पुलिस की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस कथित घटना की सटीक तारीख का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सिग्नेचर ब्रिज उद्घाटन के बाद से ही घूमने-फिरने की लोकप्रिय जगह बन गया है।

बता दें कि बहुप्रतीक्षित यमुना नदी पर निर्मित सिग्नेचर ब्रिज को पिछले दिनों आम जनता के लिए खोल दिया गया। सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के एक दिन बाद इसे लोगों के लिए खोला गया। यह पुल नदी पार वजीराबाद को जोड़ता है और इससे उत्तर व उत्तरपूर्वी भाग के बीच 45 मिनट के सफर में अब सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। इससे मौजूदा वजीराबाद पुल पर यातायात के दबाव में भी कमी आएगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “पुल को सुबह यातायात पुलिस को सौंप दिया गया और पुल पर यातायात की इजाजत दे दी गई।” सरकार ने इसे देश का पहला एसिट्रिकल केबल स्टे ब्रिज होने का दावा किया है। इस पुल के जरिए लोगों को 154 मीटर ऊंचे निगरानी डेक से शहर के विहंगम दृश्य का आनंद उठाने को मिलेगा। इस 557 मीटर लंबे सस्पेंशन ब्रिज को 2004 में प्रस्तावित किया गया था और इसे दिल्ली सरकार ने 2007 में मंजूरी दी। इस पुल का उद्घाटन रविवार को आप व भाजपा कार्यकर्ताओं के झड़प के बीच हुआ

Taking cognisance of an “obscene video” that went viral on social networking sites, Delhi Police have registered a case of “obscenity in public place” & started an investigation. The video shows some eunuchs dancing nude & clicking selfies at the Signature Bridge: #Delhi Police

— ANI (@ANI) November 14, 2018