SSC MTS पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने किया रैकेट का पर्दाफाश, व्हाट्सऐप पर करते थे पेपर लीक

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 30 अप्रैल को हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) 2017 भर्ती एग्जाम पेपर को लीक करने के संबंध में एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। पेपर लीक मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक, इस रैकेट से जुड़े लोग मैसेजिंग ऐप व्हॉट्सऐप के जरिए अपना गिरोह चला रहे थे। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि ये अलग-अलग एसएससी एग्जाम सेंटर से पेपर लीक करवाते थे और परीक्षा के दौरान व्हाट्स पर पेपर भेजते थे। साथ में प्रश्न का उत्तर भी मुहैया करा देते थे।

23 मई को ssc.nic.in की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आयोग ने फैसला लिया है कि वह सभी पांच दिनों की मल्टि टास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा को रद्द करता है। यह परीक्षा 30 अप्रैल और 14 मई को कराई जा चुकी थी, जबकि 28 मई, 4 जून और 11 जुलाई की परीक्षा होनी बाकी थी। कमिशन ने आगे कहा था कि रद की गई परीक्षाएं सितंबर-अक्टूबर में कंप्यूटर आधारित मोड (ऑनलाइन) में ली जाएंगी. इस संबंध में परीक्षार्थियों को जल्द ही सूचना दी जाएगी।

Delhi Police Crime Branch has busted a racket relating to April 30th SSC MTS 2017 paper leak say Crime Branch sources

