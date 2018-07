दिल्ली पुलिस ने चर्चित बुराड़ी सुसाइड केस को सुलझा लेने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे कांड में किसी भी बाबा या तांत्रिक की भूमिका से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि सभी 11 सदस्यों की मौत लटकने से हुई है। पुलिस ने कहा कि 11 लाशों में से तीन के हाथ ढीले थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस घर से पुलिस को कुल 8 रजिस्टर मिले थे। जिससे पुलिस को कई जानकारियां हासिल हुईं। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी आलोक वर्मा ने इस मामले से सस्पेंस को खत्म करते हुए कहा कि इस केस में ना तो किसी तांत्रिक, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका नजर आ रही है। पुलिस ने कहा कि सभी 11 लोगों की मौत लटकने से ही हुई है। आलोक वर्मा ने कहा कि सभी 11 लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस ओर इशारा करते हैं कि उनकी मौत लटकने से हुई है। उन्होंने कहा कि ये थ्योरी मौत की वजह फांसी को सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की विस्तार से जांच की जा रही है, साथ ही केस की जांच भी जारी है।

Postmortem reports of all the deceased states ‘antemortem hanging.’ It supports theory of suicide. We are examining the reports. Further investigation underway: Alok Verma, Joint Commissioner of Police, Delhi on Burari suicide case pic.twitter.com/HwWJkIveGG

