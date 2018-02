दिल्‍ली के मुख्‍य सचिव अंशु प्रकाश के साथ आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों द्वारा मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। अप्रत्‍याशित घटना की छानबीन के लिए दिल्‍ली पुलिस की एक टीम शुक्रवार (23 फरवरी) को मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच-पड़ताल के सिलसिले में सीएम आवास पर गई। केजरीवाल ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘मेरे घर पुलिस भेजी गई है। मेरे घर की छानबीन चल रही है। बहुत अच्‍छी बात है। लेकिन, जज लोया के कत्‍ल के मामले में अमित शाह से पूछताछ कब होगी? ‘ वहीं, मीडिया से बात करते हुए दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री ने कहा, ‘जितनी शिद्दत से इस मामले (दिल्‍ली के मुख्‍य सचिव से मारपीट) की जांच हो रही है, मुझे खुशी है। होनी चाहिए, लेकिन मैं जांच एजेंसियों से कहना चाहता हूं कि जज लोया के कत्‍ल की जांच के मामले में अमित शाह से पूछताछ करने की भी हिम्‍मत दिखाएं तो देश उनको बधाई देगा।’ इस बीच, केजरीवाल ने उपराज्‍यपाल अनिल बैजल से मुलाकात के लिए समय मांगा है। बता दें कि 19 फरवरी को देर रात सीएम केजरीवाल के साथ एक बैठक में हिस्‍सा लेने के लिए मुख्‍य सचिव अंशु प्रकाश मुख्‍यमंत्री आवास पर गए थे। उन्‍होंने सीएम के सामने AAP विधायकों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया था।

Alleged assault of Delhi Chief Secretary Anshu Prakash case:Police arrives at CM Arvind Kejriwal's residence to review CCTV visuals pic.twitter.com/VrroGWjLwK

— ANI (@ANI) February 23, 2018