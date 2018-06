दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के धरने के सातवें दिन IAS अफसरों ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएएस अफसरों ने कहा कि अधिकारी कोई हड़ताल पर नहीं हैं, वे लगातार काम कर रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन की मनीषा सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के अफसरों के हड़ताल पर होने की अफवाह पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद है। मनीषा सक्सेना ने कहा कि हमलोग सारी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, कई बार हमलोग छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन की की वर्षा जोशी ने कहा कि उन्हें निशाना बनाया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। वर्षा जोशी ने कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से इस विवाद में घसीटा जा रहा है। अफसरों ने कहा कि वे संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं। आईएएस अफसरों ने कहा कि उनपर निजी हमले किये जा रहे हैं।

I would like to inform that we are not on strike. The information that IAS officers in Delhi are on strike is completely false & baseless. We are attending meetings, all depts are doing their works. We are sometimes also working on holidays: Manisha Saxena, IAS Association #Delhi pic.twitter.com/4AE90onyYi

— ANI (@ANI) June 17, 2018