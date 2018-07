कन्हैया कुमार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, JNU के आदेश को बताया अवैध

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन द्वारा कन्हैया कुमार पर की गई दंडात्मक कार्रवाई काे रद कर दिया है। अनुशासन तोड़ने के लिए लगाए गए 10 हजार रूपये के जुर्माने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कन्हैया कुमार के खिलाफ जेएनयू का आदेश अवैध, तर्कहीन और अनियमित है। साथ ही कोर्ट ने जेएनयू से उचित सुनवाई के बाद मामले का फैसला करने को कहा। कहा पहले वे सही से कन्हैया कुमार का पक्ष सुनें। इसके बाद वे निर्णय लें।

कोर्ट का आदेश सुनने के बाद जेएनयू प्रशासन के वकील ने कहा कि वे जुर्माने को वापस ले रहे हैं। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर है कि आप जुर्माना वापस ले रहे हैं, वरना मैंनेअपने आदेश में लिखा था कि आपने जो जुर्माना लगाया है उसमें क्या क्या खामियां है? क्यों इस तरह का जुर्माना नहीं लगना चाहिए था?

Delhi High Court sets aside JNU’s move to penalise Kanhaiya Kumar for breach of discipline, says, “JNUs order against Kanhaiya Kumar is illegal, irrational and irregular.” Court also asks JNU to decide matter after a proper hearing.

— ANI (@ANI) July 20, 2018