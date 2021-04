दिल्ली हाईकोर्ट ने रमजान के मद्देनजर हजरत निजामुद्दीन मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि रमजान के महीने में नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के संचालन करने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया कि एक वक्त पर 20 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाए।

जस्टिस मुक्त गुप्ता ने कहा कि यह एक सार्वजनिक स्थल है। जब अन्य जगहों के धार्मिक स्थलों पर ऐसी कोई रोक नहीं है तो फिर वे वहां पर आने वाले लोगों की संख्या तय नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पूजा के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरिजाघर में जा सकता है। किसी भी धर्म के मामले में संख्या को सीमित करने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में मस्जिद के मामले में भी संख्या को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता।

Delhi High Court allows the mosque in Hazrat Nizamuddin to make operational for devotees to offer prayers, subject to the guidelines issued by the DDMA to maintain social distancing in view of rise of COVID19 cases in the national capital.

Delhi HC orders came on submission by Centre that since the month of Ramzan is starting from 14th April, the mosque in Hazrat Nizamuddin can be made operational for the devotees to offer prayers, however, it should be subject to COVID guidelines issued by the DDMA.

