Delhi Flood: बाढ़ पीड़ित परिवारों को मिलेगी 10 हजार रुपये की सहायता, CM केजरीवाल का ऐलान

दिल्ली में बाढ़ के हालात (Source- PTI)

दिल्ली में बाढ़ से हालात अभी भी खराब चल रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सीएम केजरीवाल ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। जोर देकर कहा गया है कि सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। सीएम ने क्या-क्या ऐलान किया? सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि यमुना किनारे रहने वाले कई बेहद गरीब परिवारों का काफ़ी नुक़सान हुआ है। कुछ परिवारों का तो पूरे घर का सामान बह गया। आर्थिक मदद के तौर पर हर बाढ़ पीड़ित परिवार को दस हज़ार रुपये प्रति परिवार देंगे। जिनके काग़ज़ जैसे आधार कार्ड आदि बह गये, उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जायेंगे। जिन बच्चों की ड्रेस और किताबें बह गयीं, उन्हें स्कूलों की तरफ़ से ये दिलायेंगे। बाढ़ के क्या हैं हालात? अब ये ऐलान उस समय किया गया है जब जमीन पर हालात पहले की तुलना में कुछ बेहतर हुए हैं। राहत की बात ये है कि यमुना का जलस्तर अब कम हो गया है। जो आंकड़ा पहले 208 मीटर तक चल रहा था, अब खतरे के निशान से नीचे चला गया है। कई इलाकों में जलभराव तो अभी भी है, लेकिन तेजी से हालात सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। इसी वजह से शनिवार को भी सीएम केजरीवाल ने अपने मंत्रियों की एक अहम बैठक की थी। राजनीति टॉप लेवल, जनता परेशान वैसे इस समय राजधानी में बाढ़ के अलावा सियासत भी हाई चल रही है। कभी बीजेपी-आप के बीच जुबानी जंग देखने को मिल जाती है तो कभी एलजी के साथ तकरार शुरू हो जाती है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट में कहा कि हथिनीकुंड बैराज से UP जाने वाला यह नहर आज दोपहर तक सूखा था। जब यहां पहुंचे हुए लोगों का VIDEO VIRAL होना शुरू हुआ, तब जाकर इस नहर में पानी छोड़ा गया। अब सवाल यह है कि BJP ने आखिर किस षड्यंत्र के तहत सारा पानी दिल्ली की तरफ़ भेज कर दिल्ली को डुबाया? बीजेपी ने उठाए नीयत पर सवाल आप के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला कि दिल्ली में जल संकट आया है और आम आदमी पार्टी के नेता व मंत्री बता रहे हैं कि गलती हरियाणा सरकार की है। भारतीय सेना जो दिन रात जनता की सेवा में लगी है वह षड्यंत्र कर रही है, केंद्र सरकार, LG साहब और NDRF की टीमें षड्यंत्र कर रही है और ‘शीशमहल’ में बैठकर जो AC का आनंद ले रहा है, वह मुख्यमंत्री सही है।

