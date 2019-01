पश्चिमी दिल्ली के सुदर्शन पार्क में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट होने से बृहस्पतिवार को एक इमारत आंशिक रूप से ढह गई जिससे छह लोगों की मौत हो गई। इस इमारत में पंखों का काम चल रहा था। पुलिस ने बताया कि अग्निशमन विभाग को रात आठ बजकर 48 मिनट पर इस संबंध में सूचना मिली थी और दमकल की आठ गाड़ियों को एंबुलेंसों के साथ मौके पर भेजा गया था। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) मोनिका भारद्वाज ने बताया,‘‘एलपीजी सिलेंडर विस्फोट की यह घटना सुदर्शन पार्क क्षेत्र में हुई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। इमारत में भूतल और पहली मंजिल थी।’’

पुलिस ने कहा कि 18 लोगों को बचाया गया है और उन्हें आचार्य भिक्षु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह इमारत घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और इसमें पंखों पर पेंट का काम हो रहा था। पुलिस ने कहा कि घायलों में ‘’फैक्टरी’’ का मालिक भी शामिल है। डीसीपी ने कहा कि फैक्टरी के मालिक के खिलाफ भादंसं की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है।

#UPDATE : 7 dead so far in the incident at Sudarshan Park in Moti Nagar, where part of a factory collapsed. 8 injured. #Delhi

#UPDATE DCP West Delhi: 6 dead so far in the incident at Sudarshan Park in Moti Nagar, where part of a factory collapsed. More details awaited. https://t.co/OlAvahGrdQ

