Delhi News: दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट (Delhi Excise Department) ने मंगलवार को शराब परोसने वाले ऐसे होटल, क्लब और रेस्तरां को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, जहां के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते। एक्साइज डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर शराब परोसने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां अपने परिसर में फंक्शनल सीसीटीवी कैमरे लगाने में विफल रहते हैं तो तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। विभाग की तरफ से कहा गया कि जांच के दौरान कुछ क्लबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में लगे CCTV कैमरों के काम न करने के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह एक्साइज डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन का काम प्रभावित करते हैं। होटल, क्लब और रेस्तरां में नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए इंस्पेक्शन टीम परिसर से लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर निर्भर होते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की तरफ से कहा गया कि अकसर इंस्पेक्शन टीम को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज नहीं दी जाती है, इसके पीछे कैमरे के काम न करने को वजह बताया जाता है। Also Read शराब की शिकायत ले पहुंची महिलायें तो बोले BJP MLA- कैसे बंद करा दूं, मैं ही हूं ठेकेदार, वीडियो वायरल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि इन मामलों को देखते हुए आबकारी लाइसेंस रखने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वे यह तय करें कि परिसर के भीतर और बाहर उपयुक्त स्थानों पर लगे सभी CCTV कैमरे काम करें। इसके अलावा विभाग की तरफ से यह भी आदेश दिया कि इन सीसीटीवी कैमरों में परिसर की सभी गतिविधियां बिना किसी ब्रेक के रिकॉर्ड की जाएं। इस आदेश का पालन न करने वालों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर इंस्पेक्शन टीम को सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते मिले तो इसे “जानबूझकर” की गई चूक माना जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ “लाइसेंस रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई” की जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि इंस्पेक्शन के दौरान हमारी टीम को सीसीटीवी फुटेज न मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि ऐसे भी मामले आए हैं, जहां इंस्पेक्शन टीम और होटल स्टॉफ की रेड के दौरान फाइट हुई है।

