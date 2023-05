‘दिल’ वाली नहीं ‘दिल दहलाने’ वाली दिल्ली! देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राजधानी, पुलिस के सभी दावे हवा हवाई

महिलाओं के लिए राजधानी सबसे असुरक्षित बताई जा रही है। ये सिर्फ कोई ‘परसेप्शन’ नहीं है, बल्कि आंकड़ों की वो सच्चाई जिससे ना दिल्ली पुलिस मुंह फेर सकती है और ना ही केंद्र और राजधानी की सरकार।

DELHI CRIME के खौफजदा करने वाले आंकड़े (गैटी इमेज)

दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई छिड़ी हुई है, अधिकारियों का ट्रांसफर कौन करेगा, इसे लेकर बहस हो रही है। सियासी जंग अभी से नहीं पिछले कई सालों के केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन इसका हर्जाना भुगत रही है दिल्ली, जो जुर्म के मामलों में अब एक खतरनाक रास्ते पर चल दी है। महिलाओं के लिए राजधानी सबसे असुरक्षित बताई जा रही है। ये सिर्फ कोई ‘परसेप्शन’ नहीं है, बल्कि आंकड़ों की वो सच्चाई जिससे ना दिल्ली पुलिस मुंह फेर सकती है और ना ही केंद्र और राजधानी की सरकार। अब ये बात इसलिए क्योंकि दिल्ली एक और हत्या से दहल गई है। रविवार रात को दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के शख्स ने एक नाबालिग लड़की को जान से मार दिया। 40 से ज्यादा बार चाकू से गोदा, पत्थर से कुचला और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। बड़ी बात ये है कि आरोपी ने बेखौफ होकर इस अपराध को अंजाम दिया, सीसीटीवी सब रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन वो नहीं रुका, उसने अपनी हैवानियत को लगातार जगजाहिर किया। मृतक लड़की का नाम साक्षी बताया जा रहा है, शुरुआती जांच से पता चला है कि साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे। किसी बात पर कहासुनी हुई थी और उसी वजह से रविवार को ये हत्या कर दी गई। अभी के लिए दिल्ली पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।लेकिन चिंता की बात ये है कि दिल्ली में अपराध ऐसे फल-फूल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, पुलिस के दावे अपनी जगह हैं, दूसरी तरफ बेटियों पर हो रहे अत्याचार अलग कहानी बयां कर रहे हैं। आंकड़ों की इस सच्चाई से तो आपको रुबरू करवाएंगे ही, पहले दिल्ली की उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिसने राजधानी को शर्मसार किया, पुलिस को शर्मिंदा किया और प्रशासन पर हजारों सवाल छोड़ दिए। निक्की यादव हत्याकांड इस साल 10 फरवरी को दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला कि एक लड़की की लाश ढाबे के फ्रिज में मिली है। आरोप किसी लड़के पर लगा जो मृतक के साथ रिलेशनशिप में चल रहा था। जांच आगे बढ़ी तो आरोपी का नाम साहिल सामने आया।। जिस लड़की को मारा गया, वो निक्की थी। दोनों लिवइन रिलेशनशिप में रह रहे थे, निक्की ने शादी का मन बना लिया था, लेकिन साहिल इसके लिए तैयार नहीं था। उस दबाव से मुक्ति के लिए साहिल ने एक प्लान बनाया। निक्की को घुमाने के बहाने गाड़ी से बाहर ले गया। एक सुनसान जगह पर फिर फोन की केबल से उसका गला दबाया, जब दम तोड़ दिया तो अपने ही ढाबे में लाश को छिपा दिया। यहां दिल्ली पुलिस की एक बड़ी नाकामी सामने आई। आरोपी साहिल हत्या करने के बाद लाश के साथ गाड़ी को चालीस किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाता रहा और पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं लगी। आरोपी साहिल ने निक्की की हत्या के 12 घंटे बाद ही दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। अभी इस समय मामले की जांच जारी है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड 26 साल की श्रद्धा वॉकर को आफनाम के आरोपी ने पिछले साल 14 मई को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। बाद में उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और फिर धीरे-धीरे उन्हें पसा के ही जंगल में फेंकता गया। दिल्ली पुलिस को इस खौफजदा करने वाले अपराध की जानकारी अक्टूबर में हुई, यानी कि अपराध के पांच महीने बाद। जांच में सामने आया कि श्रद्धा और आफताब लिविइन में रह रहे थे, पहले मुंबई में थे और फिर दिल्ली आ गए थे। 14 मई को किसी बात पर कहासुनी शुरू हुई और आपा खोकर आफतान ने श्रद्धा को जान से मार दिया। उसने अपनी हैवानियत की हद तब पार की जब वो उसी जुर्म वाले फ्लैट में अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को भी लाने लगा। जिस समय श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज में होते थे, आफतान अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताता था। अभी इस समय आफताब ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है, पुलिस ने उसके खिलाफ एक विस्तृत चार्जशीट भी दायर कर दी है। कंझावला कांड पिछले साल की आखिरी रात ने दिल्ली में एक खौफनाक जुर्म को अंजाम दिया था। अंजलि नाम की लड़की नए साल की पार्टी कर अपने घर के लिए स्कूटी पर निकली थी। उसकी एक गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई और उसका पैर गाड़ी के ही टायर में जा फंसा। गाड़ी चलाने वाले युवक नशे में थे, ऐसे नशे में कि पता ही नहीं चला कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंस गई। वो अपनी गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर भगाते रहे, करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा जिस वजह से अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई। जो सीसीटीवी सामने आएं, उनमें साफ दिखा कि आरोपियों ने कई बार अपनी गाड़ी को आगे-पीछे किया। इस मामले में सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, आशुतोष और अंकुश के नाम शामिल हैं।

पढें नई दिल्ली (Newdelhi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram