दिल्ली बीजेपी के तेज-तर्रार प्रवक्ता तजिंदर सिंह बग्गा को कथित तौर पर धमकी मिल रही है। उन्होंने इस बावत दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में तजिंदर सिंह बग्गा ने कहा था कि भारत को तोड़ने की हिम्मत किसी के बाप में नहीं है। बग्गा का दावा है कि इस बयान के बाद शनिवार (3 मार्च ) को उनके पास एक वीडियो आया। इस वीडियो में कुलविंदर सिंह खनपुरिया नाम के एक शख्स ने धमकी दी है। बता दें कि इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने साल 2013 में आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया था। तजिंदर सिंह बग्गा ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तजिंदर सिंह बग्गा ने एक टीवी शो में कहा था कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो भारत को तोड़ सके। बग्गा ने कहा कि कुछ लोग चाहे जितना भी खालिस्तान-खालिस्तान कर लें लेकिन किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो खालिस्तान बना सके। बग्गा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

इस बहस के दौरान तजिंदर सिंह बग्गा काफी उत्तेजित हो गये थे कि भारत तोड़ने वाले की बात करने वाले और खालिस्तान बनाने वालों की पैरवी करने वाले की वो पैर भी तोड़ देंगे। बग्गा ने कहा कि खालिस्तान बनाने वालों की पैरवी करने वालों की जनता सड़कों पर पिटाई करेगी। हालांकि तजिंदर बग्गा ने बाद में अपने तेवर के लिए माफी मांगी थी। तजिंदर बग्गा ने कहा कि अगर टेलिवजन पर उन्होंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो वे माफी मांगते हैं लेकिन एक पैनलिस्ट द्वारा खालिस्तान बनाने की मांग सुनकर वह अपना आपा खो बैठे थे।

I am sorry if i used bad language on National television but i lost control whn he said he want Khalistan pic.twitter.com/4kbwIAujXK

