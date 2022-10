Delhi News: ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं- अधिकारियों से बदसलूकी का वीडियो आया सामने तो बोले प्रवेश वर्मा- हां, मैनें कहा

Delhi News: दिल्ली बीजेपी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारियों पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया। उनका ये अधिकारियों से अभद्रता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Pravesh Verma on Kalindi Kunj Ghat: प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारी को सुनाई खरी-खोटी (Photo- Twitter/@news24tvchannel)

