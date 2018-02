अंकित मर्डर केस: BJP MP मनोज तिवारी बोले- ये पूर्वनियोजित तरीके से की गई पेशेवर हत्या, 1 करोड़ मुआवजे की मांग

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की हत्या को हिला देने वाला और भयावह बताया। उन्होंने हत्यारों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। मनोज तिवारी ने शनिवार (3 फरवरी) को अंकित के परिवार वालों से मुलाकता की। मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने अंकित के पिता से मुलाकात की है। मनोज तिवारी ने अंकित के कत्ल को पूर्वनियोजित तरीके से की गई पेशेवर हत्या करार दिया है। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, ” अंकित सक्सेना के पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों से मिला, परिवार ने अंकित की मां के लिए तुरंत मेडिकल सहायत मांगी, जिसे मुहैया करा दिया गया है, यह सड़क पूर्वनियोजित तरीके से की गई पेशेवर हत्या थी। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फास्टट्रैक बेसिस पर चार्जशीट फाइल करने का भरोसा दिया है।” उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि अंकित के परिवार ने अपने घर के कमाने वाले एकमात्र सदस्य को खो दिया है इसलिए उनके परिवार को एक करोड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए।

He didn’t go to any girl’s house. Communal angle shouldn’t be given to organised crime. His family has lost their only earning member & so I want a compensation of Rs 1 cr for them: Delhi BJP chief Manoj Tiwari after meeting family of Ankit, photographer killed in Khyala on Feb 1 pic.twitter.com/qrGikvzpZK

