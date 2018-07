दिल्ली: फंदे से लटके मिले एक ही परिवार के 11 सदस्य, मृतकों में 7 महिलाएं शामिल

इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी से बड़ी खबर आ रही हैं। यहां पुलिस को एक ही घर से 11 लोगों के शव मिले हैं। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में सात महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। सुबह करीब साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना मिली की कि एक घर में 11 लोगों को शव हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी ने आत्महत्या की है। मृतकों में कुछ लोगों की आंखों से काली पट्टी बंधी मिली है। मुंह में पट्टी बंधी हुई मिली है।

पुलिस का कहना है कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी। हालांकि पुलिस ने मामले में सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। मृतकों के पड़ोस में लोगों से पूछताछ की जा रह है। मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

#Visuals from Delhi’s Burari where bodies of 7 women and 4 men have been found at a house; Police present at the spot, investigation on. pic.twitter.com/CjuReQbaXT — ANI (@ANI) July 1, 2018

#LatestVisuals from Delhi’s Burari where bodies of 7 women and 4 men have been found at a house; Police present at the spot, investigation on. pic.twitter.com/2MukQxi8az — ANI (@ANI) July 1, 2018

Bodies of 11 members of a family found in a house in Delhi’s Burari: 10 bodies were found blindfolded and hanging from a railing in the house and one body was found lying on the floor. The family owned a grocery shop- Sources pic.twitter.com/f9uIAalgRN — ANI (@ANI) July 1, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App